Евросоюз сможет финансировать поставки нелетального оружия в третьи страны

Отмечается, что отсутствие такой возможности оказывало негативное влияние на "авторитет внешней деятельности ЕС".

Сегодня члены Европарламента одобрили дополнения в Инструмент содействия стабильности и миру (ICSP), согласно которым ЕС сможет финансировать обучение и поставки нелетального оборудования для сил безопасности третьих стран. Действие ICSP распространяется в том числе на Украину.

— Европейские миссии и операции на местах в течение многих лет запрашивали этот необходимый инструмент. Важно иметь возможность финансирования "гражданских действий" вооружённых сил в нестабильных странах, — заявил член Европарламента, французский политик Арно Данжан.

Ранее сегодня стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил соглашение об ассоциации с Украиной. Президент Пётр Порошенко заявил в связи с этим, что страна обязательно будет "в семье европейских народов — в ЕС и НАТО".