Лавров считает возмутительной ситуацию с дипсобственностью РФ в США

Однако, по словам министра, он прекрасно понимает "русофобскую заряженность конгресса".

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает возмутительным, что США до сих пор не решили ситуацию с российской дипломатической собственностью. Об этом он рассказал сегодня журналистам.

— Ситуация возмутительная. Я считаю, что это для такой великой страны, как США, поборника международного права — это просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии, — сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что понимает "русофобскую заряженность конгресса" Америки по данному вопросу. Он также напомнил, что данное решение принимал ещё президент Обама, который хотел испортить отношения с Россией.

— Это были уже — употреблю слово — судороги пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения, — заключил министр.

Напомним, Россия потеряла часть дипломатической собственности в США в 2016 году, когда были введены санкции в отношении 35 сотрудников российских консульств.