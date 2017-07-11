Это неизбежно. Глава Красноярского края высказался о повышении зарплат депутатов

По словам Виктора Толоконского, зарплата госслужащих в Красноярске — одна из самых низких в России. Напомним, депутаты проголосовали за повышение своего заработка со 100 до 200 тысяч рублей.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назвал неизбежным повышение зарплат депутатов законодательного собрания региона. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

— Это со временем неизбежно придётся делать, — считает Толоконский.

По словам губернатора, повышение произойдёт, вероятнее всего, только в следующем году — после повышения зарплат разным группам бюджетников: врачам, учителям и соцработникам.

— Откровенно говоря, зарплата у госслужащих Красноярского края одна из самых низких в России. В стране таких зарплат сейчас почти нет, и они не изменялись в течение десятка и более лет, поэтому здесь основания и аргументы (для повышения. — Прим. ред.), безусловно, есть, — пояснил губернатор.

Закон о двукратном увеличении зарплаты был принят единогласно депутатами Законодательного собрания Красноярска на последней сессии перед выходом на каникулы. В Сети набрал популярность ролик, в котором ведущий новостей высмеял красноярских парламентариев.