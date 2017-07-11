МЧС предупредило о шквалистом ветре и грозах в центральных областях России

Спасатели отмечают, что из-за непогоды возможен рост дорожно-транспортных происшествий и повал деревьев.

Центральные области России настигнут ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовали региональные управления МЧС. Речь идёт об Орловской, Тульской, Брянской, Липецкой, Смоленской и Тверской областях.

Спасатели предупреждают о возможных обрывах линий электропередачи и связи. Кроме того, может произойти повал деревьев и шатких конструкций.

В региональных ведомствах попросили автовладельцев быть осторожными и не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. Спасатели также предупредили о возможном росте ДТП на дорогах.