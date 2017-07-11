Украина снимает эротический хоррор о ведьме Иванке

Главная героиня фильма — развращённая дочь властного отца. Никого не напоминает?

В украинских Карпатах стартовали съёмки фильма "Морена", который сами создатели отнесли к жанру эротического хоррора. В центре сюжета окажется история молодой ведьмы Иванки, которая едва освободилась от влияния своего властного отца и теперь бросается в погоню за телесными удовольствиями.

— Местные жители её прозвали Мореной в честь купальского чучела, которое символизирует зло, коварство и жестокость, — приводят украинские СМИ аннотацию к фильму.

Создатели картины утверждают, что имя Иванка является достаточно распространённым на Украине, поэтому все совпадения, как это принято говорить, случайны.

Бюджет украинского хоррора приблизился к 40 млн гривен (1,5 млн долларов). На эти деньги режиссёру удалось собрать разношёрстную актёрскую команду, в которой будут как новички, так и признанные звёзды украинского телеэкрана. Примечательно, что в многочисленных эротических сценах снимутся именно дебютанты.

Премьера назначена на осень 2018-го.