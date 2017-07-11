В Android найдена скрытая тревожная кнопка

Она позволяет экстренно останавливать приложение, однако доступна только в тестовом режиме.

Пользователи мобильной операционной системы Android 7 нашли в ней секретную тревожную кнопку. Её применение мгновенно прекращает работу опасного приложения, сообщает Bleeping Computer.

Активируется этот режим четырёхкратным быстрым нажатием кнопки "назад". После остановки приложения пользователь перенаправляется на домашний экран.

Однако, как отмечается, кнопку разработчики пока только тестируют: она доступна только ряду пользователей Android 7.1. Это можно проверить в файле config.xml в SystemUI APK.