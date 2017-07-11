В Лондоне школьник сыграл с одноклассником злую шутку и убил его сыром

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В Лондоне школьник сыграл с одноклассником злую шутку и убил его сыром

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Фото: © Flickr/t a m

Подросток подложил продукт в обед своему другу, не зная, что тот страдает от тяжёлой формы пищевой аллергии.

В школе в пригороде Лондона 13-летний ученик убил одноклассника, решив подшутить над ним. Инцидент произошёл 28 июня. Подробности рассказало издание Metro.

<p>Школа, в которой учились мальчики. Фото: Metro/SWINS</p>

Известно, что погибшему было 13 лет, его звали Каранбир Чима. Мальчик пользовался популярностью в школе, он посещал секции футбола и карате.

В день трагедии мальчик сидел с одноклассником в столовой. Всё было нормально до тех пор, пока приятель не подложил сыр в сэндвич Каранбиру. Сразу после обеда ему стало плохо. Ученика срочно госпитализировали, но через несколько дней он умер.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же допросили одноклассника, подложившего сыр. Они выясняют, на самом ли деле его "шутка" была случайностью. Подростка отпустили домой, но обязали снова прийти на допрос в конце июля.

В учебном заведении инцидент не комментируют.

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