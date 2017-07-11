ГД предложила убрать из стоимости авиабилета тариф на багаж при его отсутствии

Данная инициатива направлена в первую очередь на снижение цены билетов на самолёты.

Профильный Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, исключающий из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа при его отсутствии. Как сообщается на сайте комитета, инициатива направлена в первую очередь на снижение стоимости авиаперевозок.

В частности, авторы проекта предложили убрать из договора условия о наличии нормы провоза багажа без взимания дополнительной платы с сохранением бесплатной перевозки ручной клади. При этом сотрудники авиакомпаний будут обязаны информировать пассажиров об условиях провоза багажа до покупки билета.

Предлагается два способа определения нормы бесплатного провоза багажа — наличие не менее двух мест либо до 10 кг багажа на одного пассажира, а также возможность их комбинирования.

Планируется, что такой законопроект улучшит условия работы лоукостеров и сформирует широкую линейку тарифов за счёт различных условий по перевозке багажа.