Несмотря на безвиз, украинцы не планируют ехать в ЕС из-за нехватки денег

Результаты опроса показали, что 71% граждан страны не по карману поездка в Европу.

Более половины украинцев (57,1%) ни разу не были за границей. Притом из остальных 42% Европу посещали только две трети. Подавляющее большинство граждан — 71% — признались, что не могут планировать поездку в ЕС в ближайший год из-за нехватки денег. Опрос проведён украинским Институтом Горшенина.

Среди других объяснений отказа от посещения Старого Света звучало отсутствие желания (15,4%), состояние здоровья (14,4%), необходимость заботиться о детях и близких (9,2%) и загруженность на работе (7,5%).

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня этого года.