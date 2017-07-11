Трамп заявил о больших победах над ИГИЛ

Это заявление американского лидера последовало после того, как в террористической группировке подтвердили сообщения о гибели аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп заявил о крупных победах в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ*. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге.

— Большие победы в борьбе с ИГИЛ, — пишет президент Соединённых Штатов.

Big wins against ISIS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.

Стоит отметить, что твит Трампа появился спустя несколько часов после того, как в террористической группировке подтвердили сообщения о гибели их главаря Абу Бакра аль-Багдади.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.