Трамп заявил о больших победах над ИГИЛ

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Трамп заявил о больших победах над ИГИЛ

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Президент США Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/Carlos Barria 

Это заявление американского лидера последовало после того, как в террористической группировке подтвердили сообщения о гибели аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп заявил о крупных победах в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ*. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге.

— Большие победы в борьбе с ИГИЛ, — пишет президент Соединённых Штатов.

Стоит отметить, что твит Трампа появился спустя несколько часов после того, как в террористической группировке подтвердили сообщения о гибели их главаря Абу Бакра аль-Багдади.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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