Трамп заявил о больших победах над ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил о крупных победах в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ*. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге.
— Большие победы в борьбе с ИГИЛ, — пишет президент Соединённых Штатов.
Big wins against ISIS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.
Стоит отметить, что твит Трампа появился спустя несколько часов после того, как в террористической группировке подтвердили сообщения о гибели их главаря Абу Бакра аль-Багдади.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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