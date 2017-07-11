Трамп готов побороться за проведение Олимпиады-2024 в Лос-Анджелесе

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Трамп готов побороться за проведение Олимпиады-2024 в Лос-Анджелесе

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Примечательно, что ранее о желании принять Олимпийские игры сообщал и Эммануэль Макрон.

Президент США Дональд Трамп намерен добиться, чтобы Олимпийские игры 2024 года состоялись все-таки в Лос-Анджелесе.

— Упорно работаем над тем, чтобы добиться проведения Олимпийских игр в США, в Лос-Анджелесе. Оставайтесь с нами, — написал американский лидер в "Твиттере".

Примечательно, что о намерении провести эту Олимпиаду высказывался и французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, Игры готов принять Париж.

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