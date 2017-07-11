Использование современных технологий в ходе ближайшей переписи населения существенно упростит её процесс. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
— Можно ввести данные в любое время и в любом месте, используя домашний компьютер, смартфон или какие-либо ещё иные приспособления, — пояснил глава правительства.
Кроме того, информацию планируется собирать с помощью специальных планшетов и классических бумажных анкет. По словам Медведева, перепись станет "большим событием в жизни страны", поэтому надо стремиться к тому, чтобы полученные данные были максимально полными и достоверными.
Напомним, в конце июня глава Росстата Александр Суринов оценил стоимость переписи населения 2020 года в 50 миллиардов рублей.
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