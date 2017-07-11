Иркутского судью застали за сексом с подростком в машине

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося и выясняет, не совращал ли служитель Фемиды и других несовершеннолетних.

В Иркутске полицейские на общественном пляже обнаружили в машине мужчину и подростка, вступивших в половые отношения. Когда стражи порядка стали выяснять личности участников, обнаружилось, что старший любовник — судья Октябрьского районного суда Иркутска Константин Фёдоров. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Когда обоих доставили в отдел, 15-летний школьник заявил, что всё было по обоюдному согласию. Познакомился с судьёй он в группе гомосексуалистов в социальной сети.

Как отмечается, для Фёдорова это уже не первый подобный случай. В 1999 году он работал стажёром-преподавателем в Восточно-Сибирском институте МВД. Тогда мужчина попался на гомосексуальных отношениях с курсантом. Его попросили уволиться.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Выясняется, были ли другие несовершеннолетние, с кем он вступал в сексуальную связь. Как сообщает Mash, в суде уже открестились от коллеги, заявив, что он подал прошение об отставке за несколько дней до встречи с полицией.

Материал создан совместно с пабликом "Омбудсмен полиции".