Bloomberg обвинило "Лабораторию Касперского" в связях с ФСБ

В компании легитимность писем подтвердили, однако "неэтичные" связи с разведкой и правительством отрицают.

Американское издание Bloomberg сообщило о связях "Лаборатории Касперского" с ФСБ. Компания якобы разрабатывала технологии безопасности по просьбе разведки и работала над совместными проектами.

— Внутренние электронные письма, полученные Bloomberg Businessweek, показывают, что "Лаборатория Касперского" поддерживает более тесные рабочие отношения с главным разведывательным агентством России — ФСБ, чем она публично признавала, — пишет издание.

Bloomberg сообщает, что в распоряжение редакции попали внутренние письма 2009 года, которые глава компании Евгений Касперский отправлял руководящему аппарату. В них, пишет издание, Касперский описывал секретный проект, который годом ранее был им подготовлен "по большой просьбе с Лубянки".

Из писем следует, что проект заключался в создании софта, защищающего от DDoS атак различные сети, включая правительственные. Потом сфера сотрудничества компании с разведкой расширилась, и, как пишет Bloomberg, "Касперский" начал проводить атаки на хакеров про просьбе ФСБ.

Со ссылкой на инсайдерский источник издание также сообщает, что атаки состояли из двух частей: традиционная, включающая в себя перевод трафика на серверы, которые способны с ним справиться, и "необычная": якобы Касперский в режиме реального времени передавал ФСБ информацию о местонахождении хакеров и отправлял по этим адресам своих специалистов, которые участвовали в рейдах наряду с силовиками.

— Они не просто взламывали хакеров, они выламывали двери, — пишет Bloomberg.

В "Лаборатории Касперского" легитимность электронных писем подтвердили, но любые нарушения или неэтичное поведение компания отрицает.

— Когда заявления выводятся из контекста, всё может быть использовано для обслуживания повестки дня, — говорится в заявлении компании. — "Лаборатория Касперского" всегда признавала, что она предоставляет соответствующие продукты и услуги правительствам всего мира для защиты этих организаций от киберугроз, но у неё нет никаких неэтичных связей или связей с любым правительством, в том числе с Россией.

Статью Bloomberg прокомментировал в своём "твиттере" и сам Евгений Касперский.

PhD for 'banya journalism' goes to Bloomberg. Numerous allegations, misinterpretations & fakes. This story is BS brewed on political agenda — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 11 июля 2017 г.

— И докторская степень в "банной журналистике" достаётся Bloomberg. Многочисленные утверждения, неправильные толкования и подделки. Это полная чушь, скомпонованная по политической повестке дня, — написал Евгений Касперский.

Стоит отметить, что в качестве одного из доказательств Bloomberg приводит то, что Касперский каждую неделю ходит в баню в компании 5–10 человек, среди которых обычно бывают сотрудники российских спецслужб.