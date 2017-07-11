Собянин поддержал идею видеонаблюдения за выборами районных депутатов

Мэр Москвы напомнил, что участки уже оснащались камерами в 2014 и в 2016 годах на время выборов в Мосгордуму и Госдуму.

Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил за установку систем видеонаблюдения на осенних выборах муниципальных депутатов. Об этом сообщил портал "Дни.ру".

— На всех избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры, обеспечено надежное видеонаблюдение, чтобы все желающие могли посмотреть, как проходят на избирательных участках выборы, — пояснил Собянин.

Он отметил, что в задачи муниципальных депутатов входит контроль за работой управ, местных поликлиник и школ.

Выборы запланированы на сентябрь. В предыдущий раз они проходили в 2012 году.