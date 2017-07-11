Майора полиции подозревают в том, что он сломал челюсть подчинённому на работе

Теперь стража порядка ожидают долгие проверки, а ещё и тест на наркотики, так как у руководства есть подозрения, что майор их употреблял.

Майора полиции Валентина Л., ответственного за ОВД "Соколиная Гора", подозревают в том, что он сломал челюсть местному дознавателю Алексею Л. По данным Лайфа, ссора произошла на бытовой почве.

После продолжительного разговора на повышенных тонах майор полиции Валентин Л. ударил подчинённого. В итоге дознавателя доставили в больницу. Сейчас руководство округа и начальник отдела полиции проводят внутриведомственную проверку по факту избиения на рабочем месте.

— Между двумя сотрудниками полиции ОМВД России по району Соколиная Гора г. Москвы (УВД по ВАО) произошёл конфликт, переросший в драку, в результате чего оба сотрудника полиции с телесными повреждениями обращались в медучреждения, после оказания помощи отпущены, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве. — По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос об увольнении данных сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.