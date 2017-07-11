Почти 40% украинцев говорят дома по-русски

Соцопрос был проведён по всей территории Незалежной, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

37,8% жителей Украины говорят дома по-русски. При этом 60,4% респондентов заявили, что общаются с родными на украинском языке, 0,5% — на татарском, 1,2% — на другом языке. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Института Горшенина.

Также, согласно исследованию, 92,6% жителей страны считают себя украинцами и лишь 5,5% опрошенных назвали себя русскими. Кроме того, 0,3% респондентов заявили, что считают себя белорусами, 0,3% — молдаванами, 0,2% — евреями.

Отметим, что социологи проводили данный опрос с апреля по июнь по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса.