Роспотребнадзор: 13 водоёмов Подмосковья пригодны для купания

Жаль, что советами надзорного ведомства этим летом смогут воспользоваться, пожалуй, только моржи.

Одобрение Роспотребнадзора получили зоны отдыха "Любляна" на реке Люблевке, "Челохово", пруд в парке 200-летия Егорьевска, пруд Жукова Гора. Все три водоёма расположены в городском округе Егорьевск, сообщает "Дни.ру".

Кроме того, можно искупаться в реке Варварке в Дмитровском районе, в прудах по улицам Инженерной и Подъячева в Дмитрове, на левом берегу реки Сестры в Клину. Также специалисты назвали пригодными для отдыха карьер ЛГОК в городском округе Дзержинский и два пляжа на Истринском водохранилище.

А вот озеро в посёлке Лопатинский, участок реки Семиславки, а также озеро Срамное проверку Роспотребнадзора не прошли.

— Ещё раз обращаем внимание, что купаться безопасно только в тех местах, которые официально установлены постановлением главы администрации и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на водный объект, используемый в целях купания, — добавили в ведомстве.