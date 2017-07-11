У Верховной рады жгут файеры, требуя лишить депутатов полномочий

Участие в акции протеста принимают несколько политических сил, требующих решения от палаты.

В Киеве у стен Верховной рады Украины проходят сразу несколько акций протеста. По данным местного издания "Вести", в митингах представители партии "Свобода", а также "Руха новых сил", которая создана Михаилом Саакашвили. Кроме того, ожидается прибытие колонны "Национального корпуса".

Митингующие жгут файеры и стучат по пустым бочкам. Они находятся в оцеплении полиции. Сообщается, что между участниками акций уже замечены стычки.

Среди требований протестующих — снятие неприкосновенности с шести депутатов, которые стали фигурантами различных разбирательств, в том числе о коррупции. Рада именно сейчас рассматривает этот вопрос.