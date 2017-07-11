Более 100 сотрудников нижнетагильского завода получили зарплату

Накануне 66 работникам были выплачены долги на общую сумму в 5,4 миллиона рублей.

За два дня, 10 и 11 июля, Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий возместил долги по зарплате 110 сотрудникам на общую сумму более чем в 7,5 млн рублей. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Марину Канатову.

Напомним, ранее рабочие завода пожаловались Владимиру Путину на то, что директор предприятия отказался выдавать деньги до тех пор, пока к нему ни обратится лично президент. Глава государства назвал такую ситуацию "борзотой" и хамством и поручил врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву досконально разобраться в проблеме.