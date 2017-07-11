Более 100 сотрудников нижнетагильского завода получили зарплату

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Более 100 сотрудников нижнетагильского завода получили зарплату

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Работник завода получает зарплату. Фото: Прокуратура Свердловской области

Накануне 66 работникам были выплачены долги на общую сумму в 5,4 миллиона рублей.

За два дня, 10 и 11 июля, Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий возместил долги по зарплате 110 сотрудникам на общую сумму более чем в 7,5 млн рублей. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Марину Канатову.

<p>Фото: Прокуратура Свердловской области</p>

<p>Фото: Прокуратура Свердловской области</p>

Напомним, ранее рабочие завода пожаловались Владимиру Путину на то, что директор предприятия отказался выдавать деньги до тех пор, пока к нему ни обратится лично президент. Глава государства назвал такую ситуацию "борзотой" и хамством и поручил врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву досконально разобраться в проблеме.

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