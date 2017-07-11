МИД РФ обвинил Украину в желании установить "новый железный занавес"

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали намерение Украины ввести биометрический контроль и обязательную электронную регистрацию.

Украина пытается выстроить новый железный занавес в связи со своим решением введения обязательной электронной регистрации и биометрического контроля за въездом россиян, сообщается на сайте МИД РФ. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Киев таким образом гнёт порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран.

— Судя по всему, на Украине готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины, — отмечается на сайте МИД РФ.

В министерстве также отметили, что попытки Незалежной отгородиться от России "новой Берлинской стеной" довольно прискорбны.

Отмечается, что Москва будет внимательно следить за решением Киева и тем, как оно соответствует двустороннему соглашению безвизовых поездок россиян и граждан Украины.