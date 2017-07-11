На бывшего кандидата в президенты РФ завели дело за экстремизм

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На бывшего кандидата в президенты РФ завели дело за экстремизм

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Фото: соцсети

Бывший кандидат в президенты РФ Николай Зубков, выдвигавшийся в 2008 и 2012 годах, стал фигурантом дела об экстремизме. Об этом сообщается в паблике Mash.

Зубков был вице-президентом Фонда содействия ФСБ и МВД "Альфа". Его кандидатура была снята по решению Центризбиркома. Дело на него возбуждено Федеральной службой безопасности.

В квартире Зубкова провели обыск. Там нашли коробку с боевыми патронами. Теперь к статье "Экстремизм" добавилась ещё и статья "Незаконный оборот оружия".

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