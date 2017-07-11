Минпромторг может повысить налог на "роскошные" автомобили

Налог на "роскошные" автомобили стоимостью более трёх миллионов рублей может быть повышен. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал журналистам на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
По словам Мантурова, окончательное решение не принято, но его проработка совместно с коллегами из Министерства финансов РФ уже ведётся.
— Если придём к пониманию, то такое решение будет принято, — резюмировал Мантуров.
Напомним, в 2014 году в силу вступил повышенный транспортный налог для владельцев авто стоимостью свыше 3 млн рублей. При этом размер налога высчитывается в зависимости от стоимости и возраста автомобиля. К "роскошным" были отнесены авто премиум-марок: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Lexus и многие другие.
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