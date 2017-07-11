Чистый отток капитала из России вырос на 70 процентов

Как сообщили в пресс-службе Центробанка, на данный момент он составляет 14,7 миллиарда долларов.

Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2017 года вырос на 71 процент. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, он составил 14,7 миллиарда долларов. Отметим, что в прошлом году этот показатель был на уровне восьми с половиной миллиардов.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что на эту цифру повлияли операции банковского сектора, которые связаны с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года. Также рост связан с интенсивным погашением банками своих внешних долговых обязательств.

По информации ЦБ, в июне был зафиксирован приток капитала в объёме около 7,7 миллиарда долларов. Согласно оценкам регулятора, чистый отток капитала из страны в этом году составит 19 миллиардов долларов.