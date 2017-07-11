Рособрнадзор усомнился в качестве образования в регионах, где много отличников

Сотрудникам надзорного ведомства показалось сомнительным, что в некоторых субъектах РФ золотые медалисты составляют пятую часть от общего числа выпускников.

Рособрнадзор поставил под вопрос качество школьного образования в Карачаево-Черкессии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Во всех этих регионах доля отличников составляет от 14,7% до 20% от общего числа выпускников. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге в этом году золотые медали получили всего 8,9% и 7,1% школьников соответственно.

— Мы прекрасно помним, что значит получить в советской школе медаль. Таких людей было раз-два и обчёлся, — сказал начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко.

Напомним, некоторое время назад в Адыгее разразился скандал, связанный с незаконным получением золотой медали дочкой местной чиновницы. Одноклассница "отличницы" публично заявила, что девушка за весь год ни разу не отвечала на уроках. В результате выпускница добровольно отказалась от медали, а её мать уволили с занимаемой должности.