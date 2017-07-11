Кольчугинский завод выпустил 200 подстаканников для американских чемпионов НБА

Каждый образец украшен логотипами клуба "Голден Стэйт" и значком Западной конференции.

На кольчугинском заводе "Электрокабель" во Владимирской области выпустили уникальную партию медных и никелированных подстаканников. Изготовлена она была по заказу американского баскетбольного клуба "Голден Стэйт", а стоимость заказа составила почти 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба "Холдинг Кабельный Альянс".

Всего по заказу американских баскетболистов предприятие выпустило 200 подстаканников. На каждый из них нанесены логотип, название клуба, аббревиатура НБА и значок Западной конференции.

Отметим, "Голден Стэйт" является действующим чемпионом НБА. В нынешнем году клуб в четвёртый раз стал обладателем престижного трофея.