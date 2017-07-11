МОК предложил Лос-Анджелесу и Парижу Олимпиаду в 2024 и 2028 годах

Очерёдность будет определена на следующей встрече МОК в сентябре, если города устроят предложенные условия.

МОК предложил Лос-Анджелесу и Парижу проведение летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах. Предложение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха было выдвинуто в швейцарской Лозанне, пишет Bloomberg.

На заседании было решено отдать одну Олимпиаду Парижу, а другую — Лос-Анджелесу. Очерёдность будет определена на следующей встрече МОК в сентябре, если города устроят предложенные условия.

Париж и Лос-Анджелес являются единственными претендентами, так как остальные города (Гамбург, Будапешт, Рим) не подтвердили свои заявки.