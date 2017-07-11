СБУ возбудила более 30 уголовных дел против админов VK и "Одноклассников"

В середине мая президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие запрет в стране российских социальных сетей и поисковой системы "Яндекс".

С января по июнь Служба безопасности Украины (СБУ) зарегистрировала 34 уголовных дела в отношении администраторов сообществ соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщает пресс-центр организации.

По данным СБУ пользователи, в отношении которых были начаты уголовные производства, призывали к свержению действующей власти и организации массовых беспорядков в стране.

Напомним, на днях Пётр Порошенко заявил о невозможности отмены блокировки "ВКонтакте", несмотря на многочисленные просьбы. При этом, по данным Интернет-ассоциации Украины, соцсеть всё равно входит в первую пятёрку самых посещаемых сайтов.