Турецкая газета опубликовала хвалебную оду террористу Шамилю Басаеву

Издание решило помянуть чеченского боевика, который стоял за терактом в Беслане и захватом театрального центра на Дубровке, в годовщину его ликвидации.

Турецкая газета Yeni Akit, которая считается проправительственным изданием, близким Реджепу Эрдогану, опубликовала панегирик чеченскому террористу Шамилю Басаеву. В заметке говорится, что редакция вспоминает о нём "с милосердием и благодарностью". А случай с угоном пассажирского самолёта Ту-154 из аэропорта Минвод в Турцию, по мнению журналистов издания, "прославил его на весь свет".

В хвалебной оде террористу газета приводит и его собственные высказывания, например, те, где он хвалится чётко организованной операцией по убийству 300 российских солдат.

Отметим, заметка приурочена к 11-й годовщине ликвидации Басаева. По данным ФСБ, он был уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе ингушского села Экажево после взрыва сопровождаемого им "КамАЗа" с оружием и боеприпасами.

Шамиль Басаев — чеченский боевик, который, по данным спецслужб, стоял за терактами в Будённовске, Беслане, захватом театрального центра на Дубровке и целой серией других нападений.