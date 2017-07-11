Стала известна дата начала продаж в России обновленного Skoda Rapid

Продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid стартуют в России 22 июля текущего года. Как сообщили в пресс-службе бренда, производство обновленной модели автомобиля началось два месяца назад на заводе в Калуге. Стоимость автомобиля в стартовой комплектации будет начинаться от 604 тыс. рублей.

Покупателям представят три модификации автомобиля. Так, у самого дешёвого варианта автомобиля будет 90 лошадиных сил юджетный вариант будет иметь 90 лошадиных сил от бензинового четырёхцилиндрового 1,6 MPI вместе с 5-ступенчастой механикой. Среднеценовой вариант предложит 110 "лошадок" на двигателе 1,6 MPI и 5-ступечнастой механической или 6-ступенчастой автоматической коробкой передач. Наимощнейшим будет вариант на моторе 1,4 TSI, который выдаст целых 125 "скакунов" вместе с роботизированной трансмиссией DSG-7.

Не обойдется и без внешних изменений: установят парктроник спереди и сзади, появятся биксеноновые фары и датчик света, автоматический регулирующий дальний свет. В салоне будут красоваться новые сиденья и накладки, видоизмененная приборная панель и дефлекторы воздуховодов. Также будет использована система Smartlink+, позволяющая соединение со смартфоном. А для пассажиров на задних сидениях добавили два USB-порта, чтобы заряжаться мобильные устройства.

Машину можно заказать в нескольких цветах: коричневом, бежевом, оранжевом, красном, зелёном, жёлтом и нескольких других оттенках.