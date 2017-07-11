В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту убийства российского туриста

Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства российского туриста.

— Согласно предварительно установленным данным — преступление было совершено на берегу моря, где двое неустановленных следствием лиц, в масках, вооружённые огнестрельным оружием неустановленного образца и холодным оружием — ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из города Москва, временно пребывавших на территории Республики Абхазия, с целью отдыха, — говорится в сообщении ведомства.

В итоге мужчина 1984 года рождения получил два удара ножом в грудь и погиб. С ним была его семья — жена и двое детей, в том числе двухлетний, а также друзья с двумя детьми. Преступники захватили женщин и детей.

— В результате проведённых оперативных мероприятий похищенные были освобождены, — заявили в прокуратуре.