Сын Трампа признал, что ждал от российского юриста компромат на Хиллари Клинтон

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Сын Трампа признал, что ждал от российского юриста компромат на Хиллари Клинтон

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Дональд Трамп-младший. Фото: © REUTERS/Brian Snyder

Ранее Дональд Трамп — младший подтвердил факт встречи с адвокатом Натальей Весельницкой, но отметил, что они в итоге обсуждали закон Магнитского.

Сын президента США опубликовал в своём "твиттере" переписку, раскрывающую подробности его встречи с российским адвокатом. Дональд Трамп — младший отметил, что разговор был организован по просьбе российского певца и сына владельца Crocus Group Эмина Агаларова, который и настоял на личном общении с Весельницкой.

Изначально о том, что у адвоката есть важная информация, касающаяся Хиллари Клинтон, сыну Трампа рассказал британский пиарщик Роб Голдстоун, работающий с Агаларовым. Какие отношения связывают певца с Весельницкой, не уточняется.

— У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием, — написал Дональд.

По его словам, уже в ходе общения выяснилось, что у адвоката нет компрометирующих Клинтон данных и она хотела поговорить "об усыновлении и акте Магнитского".

Напомним, ранее адвокат президента США заявил, что Трамп не знал о встрече. В Кремле также прокомментировали ситуацию и заявили, что не располагают данными о Весельницкой.

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