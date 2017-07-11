Сын Трампа признал, что ждал от российского юриста компромат на Хиллари Клинтон

Ранее Дональд Трамп — младший подтвердил факт встречи с адвокатом Натальей Весельницкой, но отметил, что они в итоге обсуждали закон Магнитского.

Сын президента США опубликовал в своём "твиттере" переписку, раскрывающую подробности его встречи с российским адвокатом. Дональд Трамп — младший отметил, что разговор был организован по просьбе российского певца и сына владельца Crocus Group Эмина Агаларова, который и настоял на личном общении с Весельницкой.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

Изначально о том, что у адвоката есть важная информация, касающаяся Хиллари Клинтон, сыну Трампа рассказал британский пиарщик Роб Голдстоун, работающий с Агаларовым. Какие отношения связывают певца с Весельницкой, не уточняется.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

— У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием, — написал Дональд.

По его словам, уже в ходе общения выяснилось, что у адвоката нет компрометирующих Клинтон данных и она хотела поговорить "об усыновлении и акте Магнитского".

Напомним, ранее адвокат президента США заявил, что Трамп не знал о встрече. В Кремле также прокомментировали ситуацию и заявили, что не располагают данными о Весельницкой.