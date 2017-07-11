Полицейский, расстрелявший машину на трассе под Таганрогом, задержан

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Полицейский, расстрелявший машину на трассе под Таганрогом, задержан

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В автомобиле находились его бывшие тесть и тёща. Женщина погибла на месте, мужчина — в крайне тяжёлом состоянии.

Полицейского, который расстрелял автомобиль со своими родственниками на трассе в Ростовской области, удалось задержать в течение двух часов после ЧП. Об этом Лайфу сообщили в областном ГУ МВД.

<p>Полицейский, расстрелявший тестя и тёщу под Ростовом. Фото: © Mash</p>

— Сегодня в 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что на трассе Ростов — Таганрог неизвестный произвёл несколько выстрелов в автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. В регионе был немедленно введён план "Сирена", приметы нападавшего переданы всем постам полиции, — сообщили в ведомстве. — В результате принятых мер в течение двух часов подозреваемый был задержан в городе Ростове. Мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, женщина в результате стрельбы погибла на месте, а мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что жертвами стрелка оказались его бывшие тесть и тёща.

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