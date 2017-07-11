В автомобиле, который расстрелял полицейский, находились его бывшие тесть и тёща

В машине, которую атаковал полицейский, находились его бывшие тесть и тёща. Женщина погибла на месте, мужчина находится в очень тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Mash.
Мужчина был объявлен в розыск с пометкой "Вооружён и крайне опасен". Сотрудникам полиции, принимающим участие в спецоперации, было приказано надеть каски и бронежилеты.
В настоящее время в МВД сообщили, что преступник задержан. Мотивы его действий устанавливаются. Информацию о том, что он полицейский, сотрудники правоохранительных органов пока не подтверждают.
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