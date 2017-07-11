В автомобиле, который расстрелял полицейский, находились его бывшие тесть и тёща

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В автомобиле, который расстрелял полицейский, находились его бывшие тесть и тёща

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Фото:© Mash

Ранее стало известно, что сотрудник ГУ МВД по Ростовской области расстрелял легковую машину на трассе под Таганрогом.

В машине, которую атаковал полицейский, находились его бывшие тесть и тёща. Женщина погибла на месте, мужчина находится в очень тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Mash.

Мужчина был объявлен в розыск с пометкой "Вооружён и крайне опасен". Сотрудникам полиции, принимающим участие в спецоперации, было приказано надеть каски и бронежилеты.

<p>Полицейский, расстрелявший тестя и тёщу под Ростовом. Фото:© Mash</p>

В настоящее время в МВД сообщили, что преступник задержан. Мотивы его действий устанавливаются. Информацию о том, что он полицейский, сотрудники правоохранительных органов пока не подтверждают.

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