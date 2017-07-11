"Невышедшие спектакли не исчезают". Серебренников обратился к труппе "Нуреева"

"Рудик не может жить без свободы", — написал постановщик на своей странице в "Фейсбуке".

Режиссёр и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников впервые прокомментировал перенос премьеры балета "Нуреев". Постановщик поблагодарил труппу за работу над спектаклем, а также выразил благодарность лично гендиректору Большого театра Владимиру Урину. Своё личное отношение к скандалу вокруг постановки Серебренников выразил следующей фразой: "Рудик не может жить без свободы".

Напомним, балет "Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра. Однако премьеру перенесли с 11 июля на май 2018 года, причём, по слухам, из-за прямого распоряжения Мединского. Якобы министр обнаружил в "Нурееве" пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Впрочем, в Минкульте эту версию опровергли, а сам Владимир Урин рассказал, что причиной переноса премьеры стала неготовность артистов.