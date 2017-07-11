Клиенты китайской прокатной компании за два месяца растащили 300 тысяч зонтов

Владельцы стартапа не унывают и верят в успех своего бизнеса — теперь они решили закупить 30 млн зонтов.

Всего за несколько недель бизнес, затеянный китайской компанией Sharing E Umbrella, рухнул из-за несознательности своих многочисленных клиентов. Предприниматели, внедрившие электронный прокат зонтов по принципу велосипедов и машин, быстро остались без ничего.

Зонт со специальной подставкой предлагался в прокат под залог в 19 юаней ($2,8), а за каждые следующие 30 минут пользования требовалось доплачивать 0,5 юаней ($0,7). Казалось бы, просто, однако со временем — всего за два месяца — почти все зонты были украдены.

По сообщению СМИ, в общей сложности клиенты не вернули 300 тысяч зонтов.

Как отмечает Daily Mail, у компании по всему Китаю расположено более 10 филиалов. При этом в свой стартап Sharing E Umbrella инвестировала 10 млн юаней ($1,5 млн). Впрочем, её владелец не унывает — он заявил, что собирается закупить ещё 30 млн зонтиков и продолжить работу.