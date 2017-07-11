На Украине суд арестовал задержанных российских пограничников

Россиян обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Апелляционный суд Херсонской области постановил заключить под стражу задержанных российских пограничников. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Пограничников обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Двое россиян были задержаны в конце июня на берегу Перекопского залива (по нему проходит российско-украинская граница) на территории Украины. У мужчин не было при себе документов. Позже выяснилось, что заблудившиеся — сотрудники пограничной службы РФ. Они были арестованы на 15 суток.