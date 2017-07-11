ЕС и РФ договорились активизировать контакты по Сирии, Ливии и вопросам миграции

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ЕС и РФ договорились активизировать контакты по Сирии, Ливии и вопросам миграции

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Федерика Могерини и Сергей Лавров. Фото:© РИА Новости/Сергей Пятаков

Сегодня представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Евросоюз и Россия договорились о сотрудничестве по всем ключевым направлениям внешней политики. Об этом сообщила Могерини по итогам переговоров с Лавровым.

В частности, стало известно о готовности ЕС выделить гуманитарную помощь в зоны деэскалации в Сирии, согласованные РФ и США. Кроме того, Могерини заявила о намерении Евросоюза добиться выполнения всеми сторонами совместного плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ предложил европейским партнёрам России сравнить свои военные доктрины.

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