ЕС и РФ договорились активизировать контакты по Сирии, Ливии и вопросам миграции

Сегодня представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Евросоюз и Россия договорились о сотрудничестве по всем ключевым направлениям внешней политики. Об этом сообщила Могерини по итогам переговоров с Лавровым.

В частности, стало известно о готовности ЕС выделить гуманитарную помощь в зоны деэскалации в Сирии, согласованные РФ и США. Кроме того, Могерини заявила о намерении Евросоюза добиться выполнения всеми сторонами совместного плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ предложил европейским партнёрам России сравнить свои военные доктрины.