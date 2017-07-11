Россия готова выпускать автомобильные диски на 3D-принтерах

Для этого необходимо производить набор порошков для 3D-принтеров, и правительство поддержит производство алюминиевых порошков для печати дисков.

Россия будет производить автомобильные диски из алюминия на 3D-принтерах — соответствующее решение поддержит правительство страны, заявил агентству ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, российский алюминий в массе своей идёт на экспорт, при этом готовые диски импортируются. Между тем зарубежная продукция — зачастую невысокого качества — изготавливается с использованием алюминиево-магниевых сплавов и на российских дорогах является небезопасной, отметил чиновник.

Для прекращения поставок контрафактных дисков в РФ Минпромторг предлагает ввести обязательную сертификацию алюминиевых дисков. Также есть инициатива по созданию кластеров производства продукции из алюминия вокруг крупных промышленных гигантов.

При производстве дисков можно использовать технологии 3D-печати, заметил министр, и для это требуется производство целой номенклатуры порошков для принтеров.