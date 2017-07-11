Впервые в истории британская пара поженится в Антарктиде

По словам жениха, лучшего места для регистрации нельзя было придумать. Влюблённые распишутся 15 или 16 июля в зависимости от погоды.

Пара британских полярников впервые заключит в Антарктиде официальный брак, признаваемый государством Великобритания, передаёт Associated Press.

Британцы Джули Баум и Том Сильвестр, встречающиеся уже 11 лет, станут первой парой, поженившейся на Британской антарктической территории. Реформа местного закона о браке 2016 года облегчила парам заключение признанного Великобританией союза на ледяном континенте.

Жених уверен, что лучшего места просто нельзя придумать. Церемония пройдёт 15 или 16 июля (в зависимости от погоды) на исследовательской станции Rothera на острове Аделейд.

Как отмечает издание, ранее в Антарктиде на острове Кинг-Джордж уже заключались международные браки — в русской православной церкви Святой Троицы.