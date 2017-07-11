Посольство РФ сожалеет в связи с восхвалением Шамиля Басаева в турецкой газете

В дипломатическом представительстве выразили огорчение провокационной публикацией, которая "не соответствует высокому уровню российско-турецких отношений".

Посольство России в Анкаре негативно отреагировало на материал, восхваляющий чеченского террориста Басаева в проправительственной турецкой газете Yeni Akit. Слова пресс-секретаря посольства Александра Лешукова цитирует РИА "Новости".

— Считаем неприемлемым восхваление любых проявлений терроризма и членов террористических структур, — подчеркнул Лешуков.

Напомним, в заметке Yeni Akit говорится, что сотрудники издания вспоминают о Шамиле Басаеве "с милосердием и благодарностью". Кроме того, в материале приведены цитаты боевика, в которых он хвалится убийством 300 российских солдат.