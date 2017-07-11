Президент Абхазии прибыл на место нападения неизвестных на российских туристов

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Президент Абхазии прибыл на место нападения неизвестных на российских туристов

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Фото: ©РИА Новости/Томас Тхайцук

Президент Абхазии Рауль Хаджимба прибыл в Гудаутский район, где сегодня двое неизвестных на берегу моря напали на российских туристов — две семьи из Москвы. На место ЧП для поиска злоумышленников направлен вертолёт. По данным Абхазского государственного телевидения, операцией руководит лично глава МВД Аслан Кобахия.

Напомним, ранее прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту нападения. Жертвой преступления стал мужчина — глава одного из семейств. Преступники попытались похитить его жену, а также ещё одну женщину с детьми, но они были освобождены.

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