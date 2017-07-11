У мужчины, которого расстрелял зять-полицейский, дважды останавливалось сердце

Медики уже дважды спасли жизнь мужчине, который сегодня был ранен при нападении его зятя-полицейского в Ростовской области. Как стало известно Лайфу, у 57-летнего дважды останавливалось сердце.

Напомним, сегодня около 17:00 полицейский на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог расстрелял в машине свою бывшую жену и её отца. Женщина скончалась на месте. Мужчину забрала скорая помощь.

Стрелявшего вскоре задержали. Была погоня, и его машину удалось остановить только потому, что он столкнулся с препятствием.