Отчисленный из духовной академии в Петербурге Милонов решил учиться в столице

Парламентарий не стал уточнять, в каком именно учебном заведении он собирается продолжить обучение.

После того как депутата Госдумы Виталия Милонова отчислили из Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви, он решил продолжить получать православие в Москве. При этом сообщать, в каком именно заведении, он отказался.

Лайф ранее сообщал, что депутат был отчислен из Петербургской духовной академии в связи с хвостами. Сам парламентарий пояснил, что слишком занят работой в столице, в связи с чем у него нет времени учиться.

— Я не живу теперь в Петербурге и не могу там учиться. В Госдуме не отпускают. Говорят, всё, никакой тебе учёбы. Поэтому теперь я буду учиться в Москве, — цитируют парламентария "Известия".

В столичный вуз, по словам Милонова, он поступит без блата и закончит учёбу через два года.

Что касается работы священника, то это, по мнению депутата, "состояние души", и он не сомневается, что по окончании политической карьеры он сможет "разговаривать с людьми".