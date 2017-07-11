Полицейского, убившего экс-супругу на трассе под Таганрогом, уволили из органов

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Полицейского, убившего экс-супругу на трассе под Таганрогом, уволили из органов

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Полицейский, расстрелявший бывшую жену и тестя под Ростовом. Фото: © Mash

Руководство ГУ МВД по Ростовской области поручило провести служебную проверку и выяснить все обстоятельства трагедии.

Сотрудника полиции, который сегодня на трассе Ростов — Таганрог расстрелял автомобиль со своей бывшей супругой и тестем, уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

— Полицейский, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. После проведения служебной проверки к дисциплинарной ответственности будут привлечены его прямые и непосредственные руководители, вплоть до увольнения, — пояснила она.

После трагедии руководство Главного управления МВД России по Ростовской области поручило провести служебную проверку. Полицейские и сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего.

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