Ляшко обвинил генпрокурора Украины в неуплате налогов за дом тестя

Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко потребовал от генпрокурора страны Юрия Луценко заплатить налог за дом, собственником которого является его 76-летний тесть.
— Покажите пример всей стране: уплатите налоги. В частности, за дом ваш в 900 квадратных метров, который зачислен на вашего 76-летнего тестя, — заявил Ляшко на заседании парламента.
По его сведениям, этот дом введён генпрокурором в эксплуатацию в 2011 году, в то время как тесть Луценко находится на пенсии уже 12 лет. Таким образом, считает Ляшко, главе надзорного органа следует "оценить свой дом" и заплатить необходимый налог.
С трибуны Верховной рады нардеп указал, что у генпрокурора Украины нет морального права обвинять своих сограждан в неуплате налогов, поскольку тот сам нарушает законы страны.
- Популярные
- По времени