Ляшко обвинил генпрокурора Украины в неуплате налогов за дом тестя

По словам нардепа, глава надзорного ведомства не имеет морального права обвинять украинцев, поскольку сам является нарушителем закона.

Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко потребовал от генпрокурора страны Юрия Луценко заплатить налог за дом, собственником которого является его 76-летний тесть.

— Покажите пример всей стране: уплатите налоги. В частности, за дом ваш в 900 квадратных метров, который зачислен на вашего 76-летнего тестя, — заявил Ляшко на заседании парламента.

По его сведениям, этот дом введён генпрокурором в эксплуатацию в 2011 году, в то время как тесть Луценко находится на пенсии уже 12 лет. Таким образом, считает Ляшко, главе надзорного органа следует "оценить свой дом" и заплатить необходимый налог.

С трибуны Верховной рады нардеп указал, что у генпрокурора Украины нет морального права обвинять своих сограждан в неуплате налогов, поскольку тот сам нарушает законы страны.