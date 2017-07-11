CNN опубликовал секретные документы, объясняющие катарский кризис

В соглашениях, подписанных в 2013 и 2014 годах, оговаривались запреты на финансирование оппозиции в странах Персидского залива и орудующей в Египте группировки "Братья-мусульмане".

Американский телеканал CNN обнародовал подписанные странами Персидского залива договоры, нарушение условий которых и привело к возникновению катарского дипломатического кризиса.

Первое соглашение, подписанное королём Саудовской Аравии, а также эмирами Катара и Кувейта и датированное 23 ноября 2013 года, устанавливает запрет на вмешательство во внутренние дела стран Персидского залива и поддержку вооружённой оппозиции в Египте и Йемене. Особо в документе проговаривается запрет на финансовую помощь орудующей в Египте террористической группировке "Братья-мусульмане"*.

Второй документ король Бахрейна, наследный принц Абу-Даби и премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов подписали 16 ноября 2014 года. В нём упоминается катарский телеканал "Аль-Джазира", который Доха использовала, чтобы бросить вызов законным властям Египта.

Обвинённые в нарушении условий этих соглашений власти Катара заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ сами "нарушили дух договора". Кроме того, ультиматум, предъявленный Дохе и требующий, в числе прочего, закрытия "Аль-Джазиры", представители Катара назвали "необоснованной и беспрецедентной атакой на суверенитет страны".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.