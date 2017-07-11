Верховная рада лишила иммунитета трёх нардепов

Парламентарии проголосовали по обращению генеральной прокуратуры, при этом они не разрешили снять неприкосновенность с ещё двоих своих коллег.

Верховная рада Украины лишила депутатской неприкосновенности трёх депутатов. По обращению генпрокуратуры парламентарии дали согласие на привлечение к уголовной ответственности Олеся Довгого, Максима Полякова и бывшего члена фракции Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

Соответствующие решение было принято большинством голосов. При этом Рада не разрешила задержание и арест Розенблата и Полякова.

Депутаты также не дали добро на снятие неприкосновенности с депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и депутата фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового. Генеральная прокуратура также расследует против них уголовные дела.

Предложение о снятии иммунитета с пяти депутатов внёс в Раду генпрокурор Украины Юрий Луценко. Нардепам Розенблату и Полякову инкриминируются коррупционные преступления, Дейдея обвиняют в незаконном обогащении, а Довгого — в махинациях с земельными участками в Киеве. Лозовому вменяется неуплата налогов.