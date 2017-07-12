На Украине озаботились переименованием Автономной Республики Крым

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На Украине озаботились переименованием Автономной Республики Крым

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Верховная рада Украины. Фото: © РИА Новости

В Верховной раде задумались о переименовании Автономной Республики Крым. Этим вопросом занимается рабочая группа по наработке изменений в конституцию страны.

Как сообщило издание "Украинская правда", всего рассматривается четыре варианта, в том числе — оставить существующие название. Однако законотворцы всё же больше склоняются к новому названию — Крымско-татарская автономия.

Как отмечает издание, само понятие "автономия" предлагается определить как акт реализации крымскотатарским народом права на самоопределение в составе унитарного украинского государства.

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