Пушков ответил на слова президента Украины о "поражении Кремля"

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Пушков ответил на слова президента Украины о "поражении Кремля"

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Ратификация Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной — это, по мнению сенатора, скорее поражение самого Порошенко.

Соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, которое утвердил Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза, содержит в себе ограничительные квоты, и этот фактор, по мнению сенатора Алексея Пушкова, следует отнести к поражению украинского президента Петра Порошенко.

— Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины — поражение не Кремля, а его собственное, — написал сенатор в своём "твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, ратификация Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной была охарактеризована Порошенко как "очередное поражение Кремля".

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