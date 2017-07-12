Пушков ответил на слова президента Украины о "поражении Кремля"

Ратификация Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной — это, по мнению сенатора, скорее поражение самого Порошенко.

Соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, которое утвердил Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза, содержит в себе ограничительные квоты, и этот фактор, по мнению сенатора Алексея Пушкова, следует отнести к поражению украинского президента Петра Порошенко.

Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное согл. с массой ограничит. квот для Украины - поражение не Кремля, а его собственное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июля 2017 г.

— Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины — поражение не Кремля, а его собственное, — написал сенатор в своём "твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, ратификация Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной была охарактеризована Порошенко как "очередное поражение Кремля".