Пушков ответил на слова президента Украины о "поражении Кремля"

Соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, которое утвердил Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза, содержит в себе ограничительные квоты, и этот фактор, по мнению сенатора Алексея Пушкова, следует отнести к поражению украинского президента Петра Порошенко.
Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное согл. с массой ограничит. квот для Украины - поражение не Кремля, а его собственное.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июля 2017 г.
— Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины — поражение не Кремля, а его собственное, — написал сенатор в своём "твиттере".
Как ранее сообщал Лайф, ратификация Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной была охарактеризована Порошенко как "очередное поражение Кремля".
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